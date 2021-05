El sector hoteler, prudent amb la campanya d'estiu

Actualitzada 29/05/2021 a les 06:22

El sector hoteler es mostra prudent de cara a la temporada d’estiu. Així ho va indicar el president de la Unió Hotelera d’Andorra, Carles Ramos, que va comentar que “si tot segueix com sembla que va ara, la temporada d’estiu es podrà treballar bé, però hem de ser prudents”.Quant al fet que les suspensions temporals de contractes de treball, els popularment coneguts com a ERTO, no s’allarguin fins més enllà del 30 de juny, Ramos va comentar que “veient que el sector es va recuperant i que si no passa res tindrem una temporada d’estiu més o menys normal, és lògic”, i també va afegir que “hi ha sectors que probablement ho puguin necessitar més ara”.Finalment, davant el període que va entre les dues campanyes fortes i que abraça els mesos de setembre, octubre i novembre, i les dificultats que hi pot haver llavors, el president de la patronal hotelera va comentar que “cal esperar i veure com funciona l’estiu. Si tot va com es preveu i es pot treballar, no caldran ajudes. Però si passa alguna cosa pot ser que siguin necessàries”.