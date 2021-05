'La Casa Rossell. Una mirada interior' s'acomiada gratuïtament

Actualitzada 29/05/2021 a les 06:46

El 27 de juny, després de quatre anys exposada i amb més de 8.000 visites, l’exposició La Casa Rossell. Una mirada interior tancarà les portes per deixar pas a una nova mostra dedicada a la màgia i l’il·lusionisme de la família Areny-Plandolit. Per a les persones que encara no han pogut visitar-la o per als qui vulguin repetir, la mostra temporal tindrà entrada gratuïta des de l’1 de juny fins al tancament.A més, qui vulgui aprofundir encara més en el coneixement de la família Rossell, demà a les dotze del migdia s’oferirà una ruta guiada per les propietats familiars que s’acabarà amb una visita amb guia per la mostra temporal de l’Era del Raser. La visita serà gratuïta i per poder-hi participar cal reservar entrada trucant al 836 908.La Casa Rossell. Una mirada interior es va inaugurar el 15 de setembre del 2017 en el marc de les Jornades europees del patrimoni. En aquest sentit, la voluntat de la mostra és ensenyar al públic la riquesa de la col·lecció heretada de la Casa Rossell a través d’un centenar d’objectes de característiques i d’èpoques diferents (mobiliari, joies, llibres, objectes quotidians, vestits, amulets, etc.). Precisament, aquests objectes, triats acuradament, parlen de diferents aspectes i àmbits de la vida d’aquesta família benestant, de la seva manera de viure i de relacionar-se amb la societat de cada moment.Família de prohoms i de persones il·lustres, com ara Antoni Fiter i Rossell, redactor del Manual Digest (1748), molts objectes també simbolitzen el seu poder social i econòmic. En resum, més primitius o més sofisticats, més antics o més recents, simbolitzen poder, força, espiritualitat i creences.