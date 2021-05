Bausch+Lomb retira lots de productes per a lents de contacte i per als ulls

Actualitzada 29/05/2021 a les 06:45

El laboratori Bausch+Lomb va informar ahir el ministeri de Salut que encapçala Joan Martínez Benazet de la retirada voluntària de determinats lots de les solucions per a lents de contacte, rentat d’ulls i lubricants oculars a Europa, Orient Mitjà, Àfrica, Rússia, Hong Kong i la Xina.En aquest sentit, la retirada és deguda a un problema de compliment del proveïdor extern que esterilitza alguns components d’aquests productes i Bausch+Lomb és una de les empreses afectades per aquesta situació. Sobre aquesta qüestió, el ministeri de Salut va puntualitzar ahir en un comunicat que el risc d’infecció amb aquests productes afectats és baix, però el laboratori va optar per retirar voluntàriament els productes com a mesura de precaució i ha demanat que es deixin d’utilitzar els productes dels lots afectats.De moment, però, el ministeri de Salut, que ha informat els establiments que disposen d’aquest producte, no té constància d’efectes adversos greus relacionats amb aquest problema. La informació sobre el lot afectat es pot trobar a BLRecall.expertinquiry.com.