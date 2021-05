Andorra estableix relacions diplomàtiques per primer cop amb la República de Kiribati

Actualitzada 29/05/2021 a les 06:41

L’ambaixadora i representant permanent d’Andorra a les Nacions Unides, Elisenda Vives, i el seu homòleg de la República de Kiribati, Teburoro Tito,van signar ahir a Nova York l’establiment de relacions diplomàtiques entre ambdós països per primer cop. L’establiment d’aquestes relacions diplomàtiques s’inscriu en la voluntat dels dos estats d’impulsar lligams de cooperació en els àmbits polític, econòmic i cultural que s’inclouen en la Convenció de Viena del 1961 sobre relacions diplomàtiques i els principis i normes fonamentals de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional.En la reunió mantinguda entre Vives i Tito es van poder tractar temes d’actualitat com la negociació d’un nou conveni de les Nacions Unides sobre cibercrim, el funcionament dels sistemes educatius dels dos països o el desenvolupament de les institucions públiques al llarg de la història.La que actualment és coneguda com a República de Kiribati, que té la capital en la ciutat de Tarawa Sud, és un conjunt d’illes ubicades geogràficament a l’oceà Pacífic a la zona coneguda com la Micronèsia i al nord-est d’Austràlia, i se la considera un estat multiinsular. Amb anterioritat, el conjunt d’illes era conegut com a les illes Gilbert, en honor al capità anglès que les va circumnavegar per primer cop. Cal destacar que l’arxipèlag compta amb una població que ascendeix fins als 119.940 habitants.