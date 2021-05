Terceravia demana a Govern sobre l'advertència de l'AFA envers Bitcoinforme

Actualitzada 28/05/2021 a les 11:53

El president del grup parlamentari Terceravia, Josep Pintat, ha entrat aquest matí una pregunta escrita a Govern en relació amb l'advertència de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) sobre la societat Bitcoinforme, SL, amb marca Bit2Me. L'AFA advertia en un breu comunicat que "no disposa de cap tipus d’autorització ni està registrada a l’AFA", per tant "no es garanteix a Andorra cap tipus de protecció als potencials clients o inversors".En aquest context, segons informa el partit polític en un comunicat, Pintat ha demanat en virtut de quina legislació la societat Bitcoinforme SL, "té dret a operar a Andorra" i segons quines disposicions legislatives, "aquest tipus de societat s’ha de registrar a l’AFA o s’ha d’autoritzar". Per altre banda, el president del grup parlamentari, ha volgut fer referència a la "Proposició de Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain", que estableix un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la Llei, perquè "situacions jurídiques corresponents a activitats de representació digital d’actius" regularitzin la seva situació. Davant d'això, ha demanat saber "què entén el Govern per situacions jurídiques corresponents a activitats de representació digital d’actius", "quantes situacions jurídiques podria entendre el Govern que hi ha, actualment, a Andorra" i "amb quina normativa s’han autoritzat".Aquestes demandes, segons el partit, s'han fet amb l'objectiu d'aclarir la situació dels actius digitals al país, tenint en compte el criteri que va emetre el Govern respecte a la Proposició de llei que està a tràmit parlamentari.