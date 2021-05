Segura preveu que les negociacions entre Banc Sabadell i MoraBanc concloguin en un mes

Actualitzada 28/05/2021 a les 13:49

El director general del BancSabadell d’Andorra, Josep Segura, ha afirmat aquest matí, durant la celebració de la Junta General d’accionistes, que les negociacions entre la matriu, Banc Sabadell, i MoraBanc “encara duraran dues o tres setmanes més”. “És possible que cap a finals de juny o la primera quinzena de juliol hi hagi notícies al respecte”, ha declarat. En aquest sentit, Segura s’ha mostrat hermètic respecte al curs de les converses atès que ha reiterat en diverses ocasions que “som l’objecte de la negociació però no som part a la taula de negociació”. De totes maneres, el director general de l’entitat ha assegurat que si l’operació arriba “a bon port”, els accionistes andorrans tindran l’opció, no l’obligació, de vendre les seves accions “al mateix preu que el Banc Sabadell les vendrà”. A més, preguntat per si s’acabaran destruint llocs de treball com a conseqüència de la fusió bancària, Segura ha dit que “no estem en aquest escenari”. “Som dues entitats amb unes ràtios financers excel·lents i amb un posicionament de mercat magnífic, això no té res a veure amb determinades operacions forçades que es puguin produir en països veïns”, ha sentenciat.