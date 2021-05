Sant Julià impulsa la seva candidatura a la Unesco amb "Murs que parlen"

Actualitzada 28/05/2021 a les 16:10

El comú de Sant Julià de Lòria ha inaugurat avui divendres, abans de la diada de Canòlich, el projecte artístic "Murs que parlen", que, segons ha explicat el comú, té com a objectiu donar força a la candidatura que l'ens comunal presentarà al juny per esdevenir ciutat creativa de la Unesco en la categoria d’artesania i cultura popular. La voluntat és que la iniciativa pugui perdurar al llarg del temps, ja que es treballarà per poder presentar entre dos i tres murs pintats cada any.Samantha Bosque i Naiara Galdós han estat les artistes escollides per pintar els murals. Les tres pintures presentades tenen la llegenda de la Dama Blanca com a denominador comú, tot i que no era un requisit indispensable.El primer mur pintat està ubicat a l'interior de l'Espai Jove de la plaça de la Germandat il'han creat els alumnes de l'Escola d'Art de Sant Julià sota la supervisió de Martín Blanco. La segona pintura, a càrrec de Samantha Bosque, està situada al nou vial de la carretera de Nagol i és un mural dividit en dues parts on en es mostra una al·legoria de la Dama Blanca, i, a l'altra, una reproducció d'una fotografia del 1971 del Ball de la Marratxa. Naiara Galdós s'ha encarregat de dissenyar la pintura que duu el títol "Pentinant Sant Julià". El mur, ubicat a l'avinguda Verge de Canòlich, consisteix en una representació de la Dama Blanca a través de la seva cabellera, que protegeix el patrimoni cultural de la vila laurediana.