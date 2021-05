Més de 400 treballadors recuperen la feina al maig

Actualitzada 28/05/2021 a les 06:32

La progressiva recuperació de l’activitat econòmica s’està traduint en una rebaixa del nombre de treballadors que hi ha actualment en ERTO. L’arribada novament de turistes ha permès que aquells sectors més afectats per la crisi provocada per la pandèmia i que, per tant, tenien més empleats en ERTO hagin pogut reobrir i començar a tornar a certa normalitat econòmica. En concret, segons dades facilitades per l’executiu, la primera setmana de maig un total de 586 empreses tenien treballadors en ERTO. La xifra es va reduir fins a 562 empreses –24 menys– en només 18 dies. Pel que fa al nombre de treballadors, aquesta xifra es tradueix en 424 assalariats que han tornat al seu lloc de feina durant el maig.Més en detall, el 7 de maig hi havia 1.723 assalariats en suspensió temporal del contracte. Dues setmanes i mitja després, el 25 de maig, n’hi havia 1.414, és a dir, 309 treballadors menys en ERTO. Pel que fa a les persones que es trobaven en una situació de reducció de jornada, a principi de maig n’hi havia 1.804, una xifra que es va rebaixar fins a 1.689 el 25 d’aquest mes. En total, doncs, 115 persones havien recuperat la jornada laboral habitual.El nombre d’empleats en ERTO al país s’ha anat reduint a mesura que la situació sanitària ha anat millorant i les restriccions s’han pogut anar flexibilitzant. Els sectors en què més s’ha notat l’aixecament de la mesura ha sigut l’hoteler i el comercial, gràcies al retorn del turisme. En total, el Govern han abonat 59.089 prestacions a assalariats i fins a 11.125 a treballadors per compte propi. Tot plegat ha suposat per a l’executiu un total de 53,3 milions d’euros.