La policia lliura els diplomes de la formació sobre jocs d'atzar

Actualitzada 28/05/2021 a les 12:29

L'edifici administratiu de la policia ha acollit aquest matí l'acte d'entrega de diplomes de la formació sobre vigilància dels establiments de jocs d'atzar, prevenció del blanqueig de diners i procediments específics de controls de casinos. Aquest curs ha estat impartit per dos funcionaris del cos d'ordre francès, concretament del Service Central des Courses et Jeux de la direcció central de la policia judicial, en el marc d'accions formatives que la policia andorrana porta a terme amb França.L'objectiu era que agents del Principat adquirissin coneixements bàsics en matèria de control i inspecció de locals d'oci destinats a jocs d'atzar, principalment casinos, així com la identificació dels fraus que es poden produir en aquest tipus d'establiments i la prevenció del blanqueig de diners. L'acte ha comptat amb els funcionaris de policia i l'analista financer, adscrits a la Unitat d'Investigació Criminal III, de l'Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal.