França enviarà una nova remesa de vacunes d'AstraZeneca

Actualitzada 28/05/2021 a les 07:26

ASTRAQUE?





I el resultat va ser sorprenent, ja que el personal essencial, que és el que està vivint la segona tanda d’inoculacions, s’està decantant majoritàriament per rebre la vacuna d’Oxford en lloc de la de Pfizer i Moderna. Diferents estratègies. La història es repeteix. Mentre tot semblava indicar que els vaccins que arribarien de França serien els anhelats de Moderna, el que es rebrà serà un altre cop AstraZeneca. Darrere d’aquesta situació, de les permutes de fabricant, s’hi pot trobar el canvi d’estratègia de vacunació que va adoptar França. I és que el veí del nord va oferir la possibilitat que a les persones menors de 55 anys que havien rebut la vacuna d’Oxford no se’ls inoculés la segona dosis de la mateixa, sinó que rebessin una de les que tenen ARN missatger, que són precisament les de Pfizer i la citada de Moderna. A més a més, cal recordar les diferents topades de la Unió Europea amb els fabricants del vaccí anglosuec i que van acabar amb la no renovació del contracte de subministrament.La decisió presa per França és similar a la que va adoptar Espanya, amb una diferència: a l’Estat espanyol les persones que tenien dret a rebre una segona dosi de vacuna d’ARN missatger després d’haver rebut la primera d’AstraZeneca tenien dret a demanar la repetició del vaccí, prèvia signatura d’un document assumint les responsabilitats de l’elecció.I el resultat va ser sorprenent, ja que el personal essencial, que és el que està vivint la segona tanda d’inoculacions, s’està decantant majoritàriament per rebre la vacuna d’Oxford en lloc de la de Pfizer i Moderna. Diferents estratègies.

Les vacunes que arribaran de França no seran les de la farmacèutica Moderna, que fa mesos que s’esperen, sinó que seran una nova remesa de vaccins d’AstraZeneca. Així ho van confirmar fonts de Govern al Diari. No obstant això, les mateixes fonts van explicar que encara no hi havia una data exacta, tot i que l’arribada es pot produir en qualsevol moment des d’avui mateix fins abans de dimarts. Pel que fa a la quantitat, tampoc està definida, tot i que s’espera que arribin inoculacions suficients per tal de tornar a engegar la vacunació de primeres dosis fins que es completin els enviaments d’Espanya i de Portugal. Tot i que des de l’executiu es va indicar que tota la burocràcia estava feta per facilitar l’arribada dels injectables de Moderna, fa setmanes que es resta pendent d’un darrer tràmit que n’impedeix l’arribada.D’altra banda, ahir es va iniciar el procés de vacunació amb les segones dosis de Pfizer. Poc més d’un miler de residents van ser cridats a l’antiga plaça de braus, així que el total de persones que tenen dos vaccins inoculats supera ja la xifra de les 5.700. Cal recordar que a dia d’avui amb una sola injecció ja hi ha 27.613 persones.Finalment, quant a l’actualització sanitària, la tendència es manté a la baixa i els 150 casos actius són la xifra més baixa des de l’agost. Cal ressenyar que una persona més va ser ingressada ahir a la planta Covid de l’hospital i actualment n’hi ha tres.