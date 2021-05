Els propietaris de locals comercials no hauran de rebaixar el lloguer al juny

Actualitzada 28/05/2021 a les 07:49

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va anunciar ahir en roda de premsa que els propietaris dels locals comercials cobraran íntegrament el lloguer a partir del mes de juny, de manera que quedaran eximits de les rebaixes de preu sobre l’arrendament a les quals estaven obligats a descomptar en solidaritat amb els negocis més afectats per la pandèmia.D’aquesta manera, els inquilins hauran d’abonar la totalitat de l’import del lloguer i paral·lelament seguiran tenint a la seva disposició, en funció de la davallada del negoci, els ajuts del Govern, que mantindran una prestació de fins al 50% de les quotes d’arrendament i fins a un màxim de 2.000 euros al mes. Igualment, aquelles persones que acreditin estar en ERTO podran continuar beneficiant-se de descomptes en els habitatges de lloguer.D’altres mesures que es prorroguen en el nou decret són les suspensions temporals dels contractes de treball i les reduccions de la jornada laboral, que seguiran amb els mateixos percentatges respecte al mes de maig i que venceran el 30 de juny. De la mateixa manera, també seguiran vigents el segon programa de crèdits tous, l’allargament de tres mesos del termini de pagament de la taxa d’activitats econòmiques o la bonificació de 500 euros per a tota empresa que contracti dos o més treballadors a través del programa d’ocupació.A partir de l’1 de juliol l’escenari de prestacions canviarà significativament amb el projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents que el Govern entrarà a tràmit parlamentari. A data d’ahir, Gallardo va afirmar que només els locals d’oci nocturn i les agències de viatges podran beneficiar-se dels ERTO més enllà del juliol i amb el 31 de desembre com a data límit. “La situació de recuperació econòmica està en certa normalitat i tenim l’obligació de gestionar amb el màxim rigor aquests diners”, va manifestar el ministre.Els propietaris de locals comercials no tindran l’obligació de fer descomptes al lloguer i l’arrendatari haurà d’abonar la totalitat de l’import amb l’opció de rebre ajuts del Govern, de fins al 50% de les quotes d’arrendament i fins a un màxim de 2.000 euros al mes.Les suspensions temporals del contracte de treball i les reduccions de la jornada laboral es prorroguen un mes més en les mateixes condicions.Tota empresa que contracti dos o més treballadors a través del programa d’ocupació i els mantingui durant una vigència mínima d’un any rebrà una bonificació de 500 euros.Fins al 30 de setembre s’allargarà tres mesos del termini de pagament de la taxa d’activitats econòmiques.El segon programa de crèdits tous seguirà vigent per fer front a despeses relacionades amb els salaris, les quotes de préstecs, els treballs d’adequació o els subministraments.Podran beneficiar-se dels ERTO al 100% perquè “és un dels sectors que estan tancats obligatòriament per decret”.Podran beneficiar-se dels ERTO, per definir el seu percentatge, atès que el sector “està limitat clarament per la conjuntura internacional”.El Govern no té intenció a data d’avui d’ampliar els ERTO a més sectors castigats però estudiarà opcions fins al juny.