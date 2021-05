Risco vol que la CASS cobreixi el 100% de les malalties cròniques de forma retroactiva

Coincidint diumenge amb el Dia mundial de l’esclerosi múltiple, el president de Trana, Jacint Risco, va demanar ahir “canvis legislatius” que permetin l’íntegre reemborsament de tots els actes mèdics relacionats amb l’esmentada malaltia i també d’altres patologies que es vegin afectades, més enllà del termini màxim de tres mesos que delimita la CASS a partir de la data de sol·licitud de la prestació. Risco va explicar que el diagnòstic de “la malaltia de les mil cares” acostuma a ser “per descart”, és a dir, quan no hi ha una evidència científica per relacionar aquells símptomes amb una patologia concreta. Durant

