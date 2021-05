Corts denega la demanda per ajornar la vista del 'cas BPA'

Els advocats volen que el Superior estimi la recusació contra el fiscal

El Tribunal de Corts va citar ahir al matí tots els lletrats del cas BPA per notificar-los que es denegava la petició d’ajornar la represa de la vista oral de la causa primera, coneguda com el cas Gao Ping, i que mantenia l’inici del judici per dilluns vinent. Diversos lletrats havien sol·licitat la suspensió de l’inici de la vista oral perquè estan pendents de la celebració del judici al Tribunal Superior de la recusació realitzada contra el fiscal general, Alfons Alberca, que es durà a terme el 10 de juny vinent.



Així doncs, els representants havien demanat l’aturada de la represa