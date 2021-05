'La Casa Rossell. Una mirada interior' s'acomiada amb un mes d'entrada gratuïta

Actualitzada 28/05/2021 a les 14:22

L'exposició 'La Casa Rossell. Una mirada interior' tancarà les portes el proper 27 de juny després de 4 anys, en què hi ha hagut més de 8.000 visites. Per acomiadar-la, el ministeri de Cultura ha optat per permetre l'entrada gratuïta a partir de l'1 de juny i fins al seu tancament. A més, qui vulgui aprofundir encara més en el coneixement de la família Rossell, s'oferirà una ruta guiada per les propietats familiars el 30 de maig a les 12 h, la qual acabarà amb una guia per la mostra temporal de l'Era del Raser. La visita serà gratuïta i cal reservar entrada trucant al 836 908.'La Casa Rossell. Una mirada interior' es va inaugurar el 15 de setembre del 2017 en el marc de les Jornades europees del patrimoni. La voluntat de la mostra és ensenyar al públic la riquesa de la col·lecció heretada de la casa Rossell a través d’un centenar d’objectes de característiques i d’èpoques diferents.Una vegada acabi l'exposició patrimonial, es donarà pas a una nova mostra dedicada a la màgia i l'il·lusionisme de la família Areny-Plandolit.