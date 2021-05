Vela demana a Govern que anul·li l'adjudicació per les esmenes a la llei d'actius digitals

Actualitzada 27/05/2021 a les 13:17

La consellera general del PS, Susanna Vela, ha demanat al Govern que anul·li la contractació al bufet d'advocats Cases & Lacambra per un assessorament en les esmenes de la Proposició de llei d'actius digitals per un import de 75.000 euros. Vela ha titllat l'adjudicació de "vergonya" i considera que l'Executiu "hauria d'haver fet un criteri negatiu sobre la llei, per tots els dubtes que generava". La reclamació, que ha fet a través de les xarxes socials, se suma a l'esclat de tota l'oposició per aquesta adjudicació que va sortir publicada ahir al BOPA.