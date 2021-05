Un equip de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua guanya la hackató Iberoamericana

Actualitzada 27/05/2021 a les 10:40

Un equip de la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua guanya la hackató universitària organitzada per la Fundació Cimera Iberoamericana i la Universitat d'Andorra, que s'emmarcava en la celebració de la 27a Cimera Iberoamericana. L'objectiu era que estudiants de diferents països presentessin solucions al voltant dels desequilibris de gènere en l'àmbit universitari. Segons informen en un comunicat, els guanyadors han presentat un pla estratègic per al desenvolupament de la innovació en igualtat d'oportunitats entre homes i dones en els sectors humanístic, social, tecnològic i científic a través d'accions que pretenen un canvi de cultura. En segon lloc ha quedat l'equip espanyol de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).En total es van admetre 66 treballs, valorats per nou membres del jurat de diferents universitats, es van fer dues rondes d'avaluació i la millor puntuada va passar a la segona ronda. S'han tingut en compte diversos aspectes a l'hora de la valoració com que les propostes complissin amb totes les directrius fixades a nivell formal; que fossin innovadores, originals i creatives; que es tinguessin presents els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la multidisciplinarietat; que es respongués a la necessitat del repte o que la proposta fos contextualitzada, coherent i comprensible i es pogués aplicar en altres contextos.