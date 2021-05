Salut duplica l'aforament permès per a bodes, batejos i comunions

Actualitzada 27/05/2021 a les 06:44

La millora de les dades sanitàries permet que el ministeri de Salut vagi flexibilitzant les restriccions. El ministre Joan Martínez Benazat va informar ahir que la flexibilització també arribava per a les grans celebracions de caràcter familiar com les bodes, els batejos i les comunions. Segons va indicar ahir Benazet en la roda de premsa posterior al consell de ministres, “la bona evolució de les dades epidemiològiques ens permet una relaxació de les mesures encaminades a evitar la propagació del virus”.En aquest sentit, el responsable de la cartera de Salut va detallar que aquestes celebracions comptaran amb el doble d’aforament que tenien fins ara. És a dir, en espais tancats es passarà de les 40 persones que estan actualment autoritzades fins a un màxim d’un centenar, sempre que no se superi el 50% de l’aforament total del local. Pel que fa als espais exteriors, de 100 assistents Salut permetrà que s’arribi fins als 200. No obstant això, des del Govern van indicar que en aquest darrer supòsit caldrà un protocol específic que serà validat pel ministeri de Salut, i comptarà amb mesures especials com ara un test ràpid d’antígens i la valoració del nivell de vacunació entre els assistents.De la mateixa manera, des de l’executiu van manifestar que si es disposa d’aquests protocols específics aprovats pel ministeri de Salut, també es podran ampliar a deu les persones permeses per taula, i l’horari dels dinars pot allargar-se fins a les sis de la tarda.L’oci nocturn, però, encara no té llum verd per reiniciar la reobertura. Malgrat això, el titular de Salut va explicar que “durant aquesta setmana o la vinent ens reunirem amb els representants del sector per tal d’avaluar com es pot fer la seva reobertura”. Benazet va afegir, però, que “no vull posar cap data per a la reobertura [en ser preguntat per la que va marcar Catalunya]”, i va afegir que “la seguirem treballant sobre la base dels criteris epidemiològics, però crec que amb l’evolució actual aquest estiu podrem reobrir aquest sector econòmic i d’esbarjo”.Martínez Benazet va fer una crida a la prudència i a no precipitar esdeveniments com la tornada de l’oci nocturn i la flexibilització de les mesures que actualment regeixen els bars, i va manifestar que “en aquests moments anem molt bé, però no oblidem que el virus és entre nosaltres i que tenim molta part de la població que encara no està immunitzada”.