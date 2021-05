Padreny aposta per la creació d'un fòrum de joves parlamentaris de l'OSCE

Actualitzada 27/05/2021 a les 19:14

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny, ha participat aquest migdia com a ponent a la trobada que l’OSCE ha impulsat en el marc del 50è aniversari de l'adopció de l'Acta final de Hèlsinki, que va donar lloc a la creació de l'Assemblea parlamentària d’aquest organisme. Padreny ha representat el Consell General i ha apostat durant la seva intervenció per la creació d'un "fòrum de joves parlamentaris dins l'Assemblea de l'OSCE" com a plataforma per introduir les necessitats del col·lectiu de joves a les iniciatives parlamentàries. "Esdevé bàsic que des de les institucions es promoguin noves polítiques amb perspectiva de joventut que siguin el catalitzador d'un canvi de la realitat social dels joves", ha destacat el conseller socialdemòcrata.Aquesta mesura ja la va defensar com a representant del Consell General en un seminari de joves parlamentaris de l'organisme europeu celebrat el febrer de l'any passat a Washington i que va concloure amb una declaració conjunta que incloïa aquest punt proposat per part de la delegació andorrana.Padreny ha recordat també que l'actual és una "generació d'entre crisi, la del 2008 i la postpandèmia actual" i per aquest motiu considera que "la resposta de les institucions ha de ser estructural, però també des del multilateralisme i la cooperació estatal" per tal d'afavorir "una confiança més reforçada dels joves cap a les institucions nacionals i internacionals".D'altra banda, el conseller general del PS ha proposat la creació de la figura d'un representant especial en matèria de joventut dins l'OSCE-PA. Finalment, Padreny ha posat en relleu que des d'Andorra s'està treballant en una Proposta d'Acord sobre Joventut de forma consensuada i amb les aportacions de la societat civil i de tots els partits polítics.