Les agències de viatge i l'oci nocturn es podran acollir als ERTO a partir de l'1 de juliol

Actualitzada 27/05/2021 a les 18:19

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha anunciat aquesta tarda que només els negocis d'oci nocturn i les agències de viatge podran seguir acollint-se als ERTO a partir de l'1 de juliol. Aquesta extensió dels ajuts tindrà una vigència de 90 dies i un "horitzó temporal" de fins al 31 de desembre del 2021 com a marc legislatiu. Així ho preveu el Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària que ha aprovat avui Govern. Pel que fa a la resta de sectors, l'Executiu segueix estudiant com ajudar-los a fer front a la recuperació econòmica i de moment només ha prorrogat els ERTO per al juny.Gallardo ha assenyalat que les mesures es complementen amb les aprovades al març, abril i desembre de l'any passat i pretenen "seguir donant suport al teixit econòmic i social del país, especialment a les empreses que tinguin l'activitat tancada obligatòriament o les més afectades per les mesures decretades i a la vegada es busca gestionar els recursos de l'Estat amb la màxima eficiència".D'altra banda, el text aprovat també preveu que els autònoms rebin la prestació en cas que l'activitat hagi estat suspesa obligatòriament per decret de Govern o es justifiqui una davallada significativa de la xifra de negoci.Finalment, Gallardo ha apuntat que hi ha una disposició única que fa referència als arrendataris de locals comercials i les empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic. En cas que encara no hagin sol·licitat els descomptes meritats en aplicació de les Lleis publicades fins a la data, s’allarga el termini fins al 31 de juliol per fer-ho.