La Fundació Crèdit Andorrà convoca 4 beques d'excel·lència per a màsters a l'estranger

La Fundació Crèdit Andorrà ha obert una nova convocatòria de quatre beques d’excel·lència per a estudis de màster a l’estranger destinades a estudiants universitaris. El termini per presentar-s'hi comença avui 27 de maig i finalitzarà el 16 d’agost. Segons informa l'entitat bancària en un comunicat, arran de la situació generada per la Covid-19, aquesta edició preveu la concessió de beques tant per a estudis presencials com no presencials.La fundació informa que les beques es poden sol·licitar per a qualsevol país del món i els estudis han de respondre a una titulació oficial, ser a temps complet, amb una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS per any acadèmic, excepte als Estats Units, que ha de ser de 30 crèdits. La duració de la beca és d’un any i la dotació econòmica varia segons si és presencial o no presencial. En el cas dels estudis presencials, la dotació és de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 600 euros mensuals durant el curs acadèmic. Per als no presencials, és de fins a 8.000 euros per a la matrícula i no hi ha mensualitats. El procés de selecció el porta a terme una Comissió d’Avaluació formada íntegrament per membres aliens a la fundació.Des dels inicis del programa de beques l’any 1988, la Fundació Crèdit Andorrà ha concedit més de 200 ajuts, que representen més de 5 milions d’euros d’inversió en la formació dels joves.