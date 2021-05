L'Scale Lab Andorra de Crèdit Andorrà anuncia una inversió en tres noves 'start-ups'

Actualitzada 27/05/2021 a les 06:28

L’accelerador d’empreses de Crèdit Andorrà, l’Scale Lab Andorra, va anunciar ahir que invertira entres noves start-ups. Aquestes companyies se sumen a les set en les quals l’entitat ja participa des de l’inici del programa, durant el qual s’han avaluat més de 600 empreses. Les tres noves empreses són SAALG Geomechanics, Polaroo i Rimbo, dedicades al sector de la geotècnia, les finances personal i l’immobiliari, respectivament.Sobre les noves empreses participades, cal destacar que SAALG Geomechanics és una empresa catalana de software d’enginyeria especialitzada en la gestió, visualització i anàlisi d’informació geotècnica de grans projectes d’infraestructures i edificació. Pola- roo és una app de finances personals que ajuda les persones a estalviar, controlar i gestionar les seves despeses en un sol entorn gràcies a l’acompanyament per part d’un gestor digital de despeses. Finalment, Rimbo és una fintech que facilita el lloguer de pisos sense fiança mitjançant una subscripció a la seva comunitat. L’empresa introdueix el concepte Deposit As A Service, de manera que llogaters i propietaris utilitzen la tecnologia en lloc de les fiances en efectiu en les transaccions per al lloguer.