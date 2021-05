L'hospital puja a tres pacients amb Covid en un dia amb 11 contagis

Actualitzada 27/05/2021 a les 17:33

Les dades sanitàries mantenen una jornada més l'estabilitat de les darreres setmanes i actualment hi ha 150 casos actius, 13 menys que ahir i la millor dada des del passat 26 d'agost. Els 11 contagis detectats en les últimes hores han fet augmentar a 13.682 els casos totals des de l'inici de la pandèmia, mentre que les altes registrades pugen a 13.405 i les defuncions es mantenen en 127. La pressió sobre el sistema sanitari també continua amb bona dinàmica amb l'UCI buida de pacients amb Covid, tot i que la planta ha augmentat a tres pacients ingressats, quan ahir n'hi havia dos.D'altra banda, la xifra de vacunes administrades, comptant primeres i segones dosis, es manté en 32.317, malgrat que amb la represa de la vacunació avui amb segones dosis, aquesta xifra continuarà pujant en els propers dies. Finalment, pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 13 aules sota vigilància activa, de les quals 3 es troben aïllades completament i 10 de manera parcial. A més, hi ha 10 classes sota vigilància passiva.