L'EFA celebra la 20a assemblea amb la participació de Philippe Grodner

Actualitzada 27/05/2021 a les 15:04

L'Empresa Familiar Andorrana ha celebrat avui dijous 27 de maig la 20a assemblea a la seu de l'EFA de manera telemàtica. Segons informa l'associació en un comunicat, a la sessió s'han presentat els comptes de l'exercici, el compliment del pressupost i la memòria d'activitats corresponents al 2020. També s'ha presentat el pressupost d'enguany i les activitats previstes de l'Associació per aquest 2021.En el mateix esdeveniment hi ha participat Philippe Grodner, president honorari del grup familiar francès "Simone Pérèle", president del capítol francès del Familiy Business Network i vicepresident per Europa. Grodner ha parlat de la seva empresa i com afronta la successió del grup familiar i la transmissió a les noves generacions.