L'associació Laika denuncia l'enverinament de gats a Encamp i a Andorra la Vella

Actualitzada 27/05/2021 a les 06:27

L’associació protectora dels animals de companyia Laika va denunciar ahir que a principi d’aquest any va detectar i registrar diferents incidents en gats que pertanyen a colònies urbanes d’Encamp i d’Andorra la Vella amb signes d’un possible enverinament. Davant d’aquesta situació, van tramitar una demanda i el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat va obrir una investigació per aclarir els fets. L’associació va informar en un comunicat que de les autòpsies practicades se’n desprèn que podrien existir diferents causes de la mort dels animals, entre les quals almenys en un dels animals va ser la intoxicació alimentària greu derivada de la ingesta d’aliments destinats a humans que estaven malmesos. Per altra banda, també s’ha pogut detectar verí destinat a rates en determinades zones que podrien ser l’origen dels casos investigats, ja que la seva incorrecta utilització podria provocar l’enverinament d’altres animals.