França subministrarà AstraZeneca en els propers dies

Actualitzada 27/05/2021 a les 16:42

El procés de vacunació amb la segona dosi ha començat avui. Així ho va avançar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la compareixença posterior al consell de ministres d'ahir. Segons ha confirmat Govern al Diari, en els pròxims dies, entre demà i dilluns, arribaran noves vacunes d'AstraZeneca provinents de França, encara que no s'ha concretat quan. De moment es desconeixen les dosis exactes i tot i que s'esperava que aquest cop fossin Moderna, tornaran a arribar els vaccins d'Oxford AstraZeneca.El ministre va encoratjar els joves a inscriure’s a l’aplicatiu per ser vaccinats i va recordar que el passaport Covid requerirà que hi hagi les dues dosis per tal de poder viatjar. Benazet va afegir que "Seguim amb la mateixa visió que teníem fa uns mesos i es preveu que abans de l'estiu hi hagi entre un 60 i un 70% de la població vacunada amb la primera dosi".