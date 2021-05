Actualitzada 27/05/2021 a les 18:35

'La velada del año', impulsada per l'streamer Ibai Llanos, va ser tot un èxit d'audiència a Twitch i va arribar a tenir una audiència màxima d'un milió i mig d'espectadors, així com 6,4 milions d'usuaris únics que es van connectar en algun moment. La transmissió va servir per enfrontar a streamers residents a Espanya contra els residents a Andorra amb un balanç final de 2-1 per als espanyols. Torete va ser l'únic dels que viuen a Andorra que va aconseguir la victòria en el seu combat, contra Future, per KO tècnic a la segona ronda. Per la seva banda, Viruzz i ElMillor van caure contra Jagger i Reven per punts, respectivament.