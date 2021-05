Els apartaments turístics demanen que s'allarguin els ERTO

Actualitzada 27/05/2021 a les 06:29

L’Associació d’Apartaments Turístics demana que també els allarguin els ERTO almenys fins a final d’any. El president de l’entitat que aglutina els propietaris d’allotjaments, Àlex Ruiz, va manifestar que encara que el país ja hagi començat a rebre turistes i l’activitat econòmica comenci a repuntar, el sector viu dels ingressos generats durant la temporada d’hivern i la majoria d’aquests “van tenir una facturació mínima”. “Necessitem un impuls més part del Govern per poder arribar a la temporada vinent i recuperar-nos de la situació que hem viscut durant el darrer any a causa de la pandèmia”, va dir.Ruiz va apuntar que l’associació també ha sol·licitat al Govern que es posposi el pagament dels impostos “per poder garantir que tots estaran en disposició d’abonar els imports adients”. I va explicar que el sector està reincorporant de manera progressiva els treballadors que estaven en suspensió temporal del contracte de treball i “els anem passant a reducció de jornada”, amb la voluntat “d’evitar acomiadaments massius al sector”.D’altra banda, des de l’Associació d’Agències de Viatges, Maica Terrones es va mostrar satisfeta per la decisió del Govern d’ampliar els ERTO als sectors més afectats per la pandèmia. Així doncs, va exposar que la possibilitat de mantenir la mesura tranquil·litza els establiments i “garanteix, almenys en certa manera, que no hi hagi un tancament desmesurat d’agències i evita un alt increment dels acomiadaments”.Terrones també va comentar que les perspectives de cara a la temporada d’estiu “són bones”, tot manifestant que “no tindrà res a veure amb el del 2020” i almenys “els establiments emissors podrem fer una mica de caixa”.Tanmateix, va indicar que les agències receptives no començaran a recuperar l’activitat fins a la temporada d’hivern, ja que “on realment treballen és a la temporada d’hivern”.