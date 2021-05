El TC tomba el recurs dels germans Cierco per l'acció de responsabilitat

La demanda, en què es reclamen 479 milions, està aturada per ordre del Superior

El Tribunal Constitucional ha desestimat dos recursos d’empara dels antics màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA), Ramon i Higini Cierco. Les dues causes tenen relació amb l’acció social de responsabilitat presentada per BPA, entitat que ara està gestionada per l’AREB, contra els antics membres del consell d’administració del banc per un import de 479 milions d’euros. La demanda es va presentar en considerar que la mala praxi que hi va haver al front de l’entitat va ser la que va provocar la nota de la FinCEN nord-americana i la seva intervenció per part de l’Estat.



En el primer dels casos