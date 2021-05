El consum d'energia ha caigut un 10,3% al 2021

Actualitzada 27/05/2021 a les 09:50

El consum d'energia ha registrat una caiguda a Andorra en els últims mesos. Tal com es reflecteix a les dades publicades avui pel departament d’Estadística, durant el mes d’abril del 2021 el consum d'energia ha estat de 12.125,1 TEP (tones equivalents de petroli) i de 39.556,47 MWh (megawatts hora), fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes d'abril de l'any anterior del +94,2% per al consum en TEP i del +12,8% per al consum en MWh. En canvi, de gener a abril del 2021 hi ha hagut un consum de 58.350,5 TEP i de 183.623,6 MWh, el que suposa una variació negatia del -10,3% en TEP i un decreixement del -7,5% en MWh, respecte al mateix període de l'any 2020.Quant a les dades acumulades els darrers 12 mesos, el consum d’energia ha estat de 167.156,2 TEP i de 486.122,9 MWh, fet que comporta una variació percentual respecte al mateix període anterior també negativa del -16,6% pel que fa al consum en TEP i del -8,8% pel que fa al consum en MWh.