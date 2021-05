Corts manté la data d'inici del judici de BPA el proper dilluns

Actualitzada 27/05/2021 a les 13:01

El Tribunal de Corts ha notificat aquest matí a tots els advocats del cas BPA que manté la represa del judici de la primera causa, coneguda com el cas "Gao Ping" dilluns vinent. Diversos lletrats havien sol·licitat la suspensió de l'inici de la vista oral perquè estan pendents de la celebració del judici al Tribunal Superior de la recusació realitzada contra el fiscal general, Alfons Alberca, que es durà a terme el pròxim 10 de juny. Així doncs, els representants havien demanat la parada de la represa a l'espera de tenir una resolució, ja que al·leguen que si finalment la Sala Penal estima la recusació, aquest fet podria afectar totes les actuacions executades fins al moment en les quals Alberca hi hagués estat present. Tanmateix, Corts els ha informat que el judici segueix endavant i tan sols ha anul·lat la vista programa pel 10 de juny, amb motiu de la celebració al Superior del judici per recusar el fiscal general.