Si la resta d’accionistes particulars de BSA decideixen vendre les participacions l’operació s’enfilarà als 100 milions d’euros

La venda del 51% de BancSabadell d’Andorra (BSA) a MoraBanc suposarà per al grup bancari català uns ingressos d’un 50 milions d’euros, mentre que la resta –que situa l’operació en un total de 100 milions– s’ho repartiran els accionistes que decideixin vendre amb les mateixes condicions que el Sabadell.



Així ho va assegurar Joan Llonch Andreu, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB i conseller de BSA, en declaracions al Diari de Sabadell: “Cal dir que no ha estat el Sabadell qui ha volgut vendre; el desencadenant ha estat una oferta de MoraBanc, que vol seguir creixent a Andorra.