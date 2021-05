Renovat el conveni per importar residus de la Cerdanya

Actualitzada 26/05/2021 a les 19:30

El Govern ha aprovat avui en la sessió del consell de ministres la renovació per un any més de l'autorització d'importació de residus municipals de la Cerdanya per a la valorització energètica al Centre de Tractament de Residus d’Andorra (CTRASA). El límit d'importació marcat és d'un màxim de 10.000 tones per any, i es marca que aquests residus, no perillosos, han de venir triturats.La comarca de la Cerdanya es troba en una situació de saturació del seu abocador comarcal i no posseeix ni pot posseir la capacitat tècnica suficient ni les instal·lacions per valoritzar energèticament els residus generats en el seu territori. Per aquest motiu, la importació de residus per part d'Andorra s'emmarca en la conveniència d'aplicar el principi de proximitat geogràfica, de prioritat de valorització i d'autosuficiència en tot allò relatiu al trasllat de residus. A més, l'acord especifica que la planta d'Andorra és adequada per valoritzar els residus, segons mètodes ambientalment racionals i eficients, i compleix amb els criteris de valorització energètica establerts en la directiva del Parlament Europeu i del Consell.Finalment, cal recordar també que en aquest marc d’entesa amb els territoris veïns Andorra exporta prop del 70% dels residus generats al Principat.