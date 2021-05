Les peticions per adquirir la nacionalitat andorrana van caure un 33,3% durant el 2020

Actualitzada 26/05/2021 a les 06:20

Le peticions per aconseguir la nacionalitat andorrana van caure un 33,3% durant l’any passat. El Govern va rebre 755 demandes per obtenir el passaport del Principat durant el 2020 per les 1.132 del 2019, segons va fer públic ahir el departament d’Estadística. A més a més, cal tenir en compte que les demandes de nacionalitat baixen un 55,7% si la comparació es fa amb els últims deu anys.D’altra banda, les concessions de nacionalitat es van concretar en 470, un 62,7% atorgades amb plenitud de drets i 285, un 37,7%, de “reconeixement del dret d’adquisició de la nacionalitat a títol provisional en espera que la persona interessada, en el termini legalment establert, acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d’origen”, detalla el recull de dades.Finalment, Estadística va indicar que de les 470 persones que es van convertir en andorranes 329 van rebre la nacionalitat per origen i 141 per altres motius d’adquisició, que representen el 30% del total.