Laika denuncia l'enverinament de colònies de gats que viuen al carrer

Actualitzada 26/05/2021 a les 16:29

L'associació Protectora dels Animals de Companyia, Laika denúncia que a principis d'aquest any ha detectat i registrat diferents incidents en gats que pertanyen a colònies urbanes d'Encamp i d'Andorra la Vella amb signes d'un possible enverinament. Davant d'aquesta situació, van tramitar una demanda i el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat va obrir una investigació per aclarir els fets. L'associació informa en un comunicat, que de les autòpsies practicades i dels resultats de l'enquesta del Cos de Banders se'n desprèn que podrien existir diferents causes de la mort dels animals, entre les quals almenys en un dels animals va ser la intoxicació alimentària greu derivada de la ingesta d'aliments destinats a humans que estaven malmesos. Per altra banda, i malgrat que les proves no siguin concloents, també s'ha pogut detectar verí destinat a rates en determinades zones que podrien ser l'origen dels casos investigats, ja que la seva incorrecta utilització podria provocar indirectament l'enverinament d'altres animals.Davant aquests resultats, Laika diu que el comú d'Encamp va decidir incrementar les rondes de vigilància amb els banders comunals i els agents de circulació. Alhora es va fer un control amb una empresa especialitzada per intentar localitzar les restes de verí, que no es van trobar, i es van desbrossar les zones de vegetació per evitar que si pugui amagar alguna substància nociva pels animals.L'associació i Govern fan una crida a la població i demanen que s'eviti alimentar els animals amb restes de menjar de consum humà. Així mateix, el Ministeri recorda que en cas d'aparició de plagues cal notificar-ho als serveis d'higiene comunals perquè es procedeixi a la correcta eliminació.