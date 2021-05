La vacunació de segones dosis es reprèn demà

Actualitzada 26/05/2021 a les 18:17

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ha encoratjat a la població a vacunar-se durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquesta tarda, constatant que l'evolució epidemiològica és positiva en les últimes setmanes gràcies al gran nombre de persones vacunades actualment. Benazet ha anunciat que la vacunació es reprendrà demà per començar a distribuir les segones dosis dels vaccins, concretament s'inocularan més de 1.000 dosis de Pfizer durant el primer dia i després es seguirà amb les segones dosis d'Astrazeneca. En aquest context, ha afegit que "Seguim amb la mateixa visió que teníem fa uns mesos i es preveu que abans de l'estiu hi hagi entre un 60 i un 70% de la població vacunada amb la primera dosi".Segons ha notificat el titular de la cartera de Salut, es manté el nombre de persones ingressades a planta a l'hospital a dues i, com ja va succeir divendres a la tarda, ja no hi ha cap infectat pel virus a l'UCI. La taxa de reproducció actual és de 0,88 i el nivell de risc es manté a 1 passant al 0 per les xifres detectades dels darrers dies. Benazet ha indicat que "per primer cop passem a menys casos diagnosticats per setmana".El nombre de contagis continua dins d'una situació estable amb tendència a la baixa. De fet, només s'han detectat 7 contagis nous des d'ahir, que eleven ja el total de persones que han patit la infecció a 13.671 casos des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als casos actius actualment n'hi ha 163, 11 menys que els notificats ahir, per la qual cosa es fa palesa una davallada progressiva. D'altra banda, la xifra de recuperats ascendeix ja a 13.381 amb 18 altes en les últimes 24 hores i el nombre de defuncions per la Covid es manté en 127 des de fa setmanes. Quant a la pressió escolar, l'afectació del virus manté les tres classes amb tots els alumnes confinats a casa i deu amb part dels escolars aïllats.