La TDT passarà a ser en alta definició a principis de l'any vinent

La Televisió Digital Terrestre (TDT) passarà a ser en alta definició el primer trimestre de l'any que ve. Segons informa Andorra Telecom en un comunicat, tots els canals que s'emetin en alta definició només es podran visualitzar amb aquesta qualitat d'imatge al país perquè s'eliminarà la emissió en definició estàndard (SD). El canvi es farà de manera automàtica i transparent per aquells que tinguin un televisor compatible amb la tecnologia HD. Tot i que la companyia de telecomunicacions estima que el 95% dels televisors del país són compatibles amb aquesta tecnologia, qui no en disposi haurà de complementar-la amb un decodificador.Davant d'aquesta actualització, es recomana que, tant en el cas d’adquirir un descodificador com en el cas de les persones que desitgin comprar un nou televisor, aquests siguin compatiblesamb la tecnologia DVB-T2, de manera que puguin fer front a possibles actualitzacions en els propers anys. Jordi Nadal, director d’Andorra Telecom, ha destaca que “aquest projecte arriba en elmoment òptim entre la renovació del parc de televisors del país i la data límit que ha marcat Espanya a l’any 2023, de manera que l’impacte en televisors que no siguin compatibles serà mínima”.