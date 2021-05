La Massana restaura els camins del Parc Natural del Comapedrosa amb pedra seca.

Actualitzada 26/05/2021 a les 13:29

El Comú de la Massana està portant a terme els treballs de restauració de diferents trams del Parc Natural del Comapedrosa utilitzant la tècnica de construcció més antiga, la pedra seca, que va néixer per facilitar el pas del bestiar i els carros. L'ens comunal informa que l'objectiu és recuperar i amabilitzar els punts on hi ha dificultats pels excursionistes perquè el terreny està deteriorat i alhora intervenir per recuperar el camí dels desnivells i les zones erosionades.El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Participació Ciutadana, Sergi Gueimonde ha afirmat que s'ha triat aquest mètode "perquè és el més natural i respectuós amb l’entorn. A més, utilitzem el material que hi ha a la zona, sense mecanitzar l’obra”. Roger Solé, qui serà el formador dels joves que estan seguint el curs del Cos de Voluntaris per la Natura, també serà l'encarregat de trobar les pedres i fer la intervenció des del pont d’aigües Juntes fins al refugi del Comapedrosa i acabarà a l'octubre. L'objectiu és que no es percebi a simple vista pels excursionistes i que quedi absolutament integrat en l'entorn.