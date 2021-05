L'hospital només registra dos ingressos a planta i cap pacient a l'UCI

Actualitzada 26/05/2021 a les 07:17

Salut va informar que ahir hi havia només dues persones ingressades a planta a l’hospital i, com ja va succeir divendres a la tarda, ja no hi ha cap infectat pel virus a l’UCI. De fet, l’última sortida que es va detectar a la unitat de cures intensives es va donar divendres a la tarda.El nombre de contagis continua dins d’una situació estable amb tendència a la baixa. De fet, el nombre d’afectats per la Covid va augmentar ahir en 51 contagis nous detectats des de l’actualització de dades de divendres passat al migdia, segons va informar el Govern. Una xifra que situa un escenari d’una mitjana de 12 contagis per dia. Aquests nous positius eleven ja el total de persones que han patit la infecció a 13.664 casos des de l’inici de la pandèmia. Pel que fa als casos actius actualment n’hi ha 174, 18 menys que els notificats divendres passat. Amb relació al brot de la sarsuela celebrada a Sant Julià el 8 de maig, no s’ha detectat cap nou cas i acumula, com divendres, 25 afectats pel virus per aquest focus.D’altra banda, la xifra de recuperats ascendeix ja a 13.363 amb les 69 altes que s’han registrat des de l’últim balanç i el nombre de defuncions per la Covid es manté en 127 des de fa setmanes. Quant a la pressió escolar, l’afectació del virus obliga a tenir tres classes amb tots els alumnes confinats a casa i nou amb part dels escolars aïllats. A més, hi ha 21 aules en vigilància passiva.Pel que fa al ritme de vacunació, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va destacar dissabte que “més del 40% de la població vacunable del Principat ja ha rebut alguna dosi.”