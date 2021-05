L'AFA alerta que Bit2Me no disposa de cap tipus d'autorització al país

Actualitzada 26/05/2021 a les 18:33

L'Autoritat Financera Andorrana (AFA) ha alertat que la societat Bitcoinforme SL, amb marca Bit2Me, que recentment va desplegar anuncis pels carrers del Principat sota el lema 'El futur és ara', "no disposa de cap tipus d’autorització ni està registrada a l’AFA". En un breu comunicat a la seva pàgina web, l'Autoritat Financera ha advertit que "no es garanteix a Andorra cap tipus de protecció als potencials clients o inversors".La particularitat d’aquesta empresa és que està sent investigada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per controlar la publicitat sobre aquest tipus d’actius, que fins ara estaven fora de la regulació financera.El Banc d’Espanya i la CNMV van emtetre una nota informativa el 6 de febrer advertint que “en els darrers mesos nombroses criptomonedes, entre les quals el bitcoin i l’ethereum, han experimentat una elevada volatilitat”. En l’escrit, també es posava de relleu que aquest fet “ha vingut acompanyat d’un augment significatiu de la publicitat, en ocasions agressiva, per atraure inversors”. Bit2Me va publicitar 800 cartells a Madrid promocionant el bitcoin.