Joves Liberals d'Andorra renova l'executiva

Actualitzada 26/05/2021 a les 21:27

La jove secció de Liberals d'Andorra ha renovat aquesta tarda la seva executiva per als propers dos anys. Toni Puig Ariet continua al capdavant de la secció, renovant així el mandant amb la plena confiança dels seus companys. "El repte de la nova junta és seguir treballant per aquells aspectes quotidians on el jovent està patint tantes dificultats com l'accés a un habitatge o a l'entrada al mercat laboral", ha exposat Puig, que ha afegit que l'objectiu de la nova executiva també és "divulgar les polítiques liberals als joves d'Andorra i seguir treballant activament per les relacions internacionals que tan necessàries són per al país". Puig estarà acompanyat en l'executiva per Albert Areny, com a vicepresident i responsable de relacions internacionals, Benjamí Tutrice, com a tresorer, i Lluís Cantos com a secretari.En la trobada que ha servit per renovar l'executiva de la secció ha participat el president de Liberals d'Andorra i ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que ha encoratjat a la nova junta destacant la seva tasca en l’àmbit internacional del qual ha assegurat ser la “pedra angular”. En el mateix sentit, el secretari general i conseller del comú d’Andorra la Vella, Gerard Estrella i la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarès, han volgut felicitar a la nova executiva animant-los a seguir treballant per tots els joves del país.