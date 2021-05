Incendi d'un camió a Soldeu

Actualitzada 26/05/2021 a les 12:31

Un petit camió que transportava carn ha patit un incendi aquest matí més amunt de Soldeu. El vehicle circulava amb normalitat en direcció al Pas de la Casa i ha començat a treure fum de manera espontània. El conductor l'ha aparcat i poc després ha començat a incendiar-se. Els bombers han rebut l'avís cap a les 10.40 h i una dotació del parc de Canillo i una altra del parc del Pas de la Casa s'han dirigit al punt on es trobava el camió. Els membres del cos han pogut extingir el foc fàcil i ràpidament, uns 15 minuts després de rebre l'avís, i no s'ha hagut de lamentar ferits ja que el conductor havia sortit de l'habitacle a temps.De moment es desconeix com s'ha originat l'incendi, però tot apunta que una errada mecànica ha estat el motiu. Mobilitat ha hagut de tallar un sentit de la marxa i habilitar un pas alternatiu arran de l'incident, el qual ha estat actiu durant una hora.