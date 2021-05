L’esmena que va presentar Esquerra Republicana amb el suport d’Unides Podem no rep el suport del Congrés dels Diputats

Andorra no tornarà a formar part de la llista de paradisos fiscals que té Espanya després que ahir el ple del Congrés dels Diputats rebutgés l’esmena d’Esquerra Republicana, que tenia el suport del soci de govern, Unides Podem, per canviar els criteris sobre aquesta tipificació, que va fer que d’ençà que sortís publicada el Principat activés la via diplomàtica. Així doncs, els parlamentaris veïns van tombar les esmenes a les que donava suport el soci de govern de Pedro Sánchez que havien estat impulsades en el marc de la llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

