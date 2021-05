Els ERTO es mantindran als sectors més 'tocats' per la crisi

Actualitzada 26/05/2021 a les 05:53

ELS HOTELS DEMANEN AL GOVERN PRORROGAR LES MESURES AL JUNY

El director de la Unió Hotelera, Jordi Pujol, va posar ahir en quarantena les “molt correctes” xifres d’ocupació que van registrar el cap de setmana passat, ja que el percentatge del 68,07% és tan sols una fotografia dels 25 establiments hotelers oberts, quan l’associació en representa més d’una vuitantena. Dit d’una altra manera, més de la meitat dels hotels segueixen tancats tot i la gradual recuperació del sector des que es permet la lliure circulació per les fronteres. Per aquest motiu, Pujol va reivindicar la necessitat de seguir comptant amb els ERTO al cent per cent de la plantilla durant el juny, una mesura que el Govern ha de decidir si prorroga els propers dies, ja que venç a final d’aquest mes. En aquest sentit, el sector es reunirà els propers dies amb el nou ministre, però ja adverteix que reduir el topall al 75% ofegarà tots aquells establiments que no pertanyen a les valls centrals, ja que els obligarà a pagar les nòmines del 25% de la plantilla sense poder aixecar la persiana. Segons Pujol, els establiments de les valls centrals que resten per obrir ho faran la primera setmana de juny.

El Govern i els grups parlamentaris de la coalició estan treballant en un nou projecte de llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19, pel qual es podran prorrogar els ERTO a partir del 30 de juny, quan s’acaba el termini de la llei actual.Encara que la intenció de l’executiu és anar retornant a la normalitat econòmica ara que sembla que ha passat el pitjor tram de la pandèmia, no es vol deixar desemparats aquells sectors que per necessitat encara no podran reactivar els negocis per impediments aliens.Com en el projecte de llei avalat pel Consell General a principi de desembre, l’allargament de les suspensions temporals de contracte de treball es mantindrà per a les empreses que tinguin l’activitat principal suspesa obligatòriament per decret o que estigui afectada per impediments lligats a restriccions severes i que demostrin una baixada significativa de la xifra de negoci.L’executiu i els grups de la majoria són conscients que la casuística és diferent i que hi haurà sectors que encara necessitaran suport públic per no tancar definitivament.En el primer grup, aquells sense activitat per ordre governativa, es troben els locals d’oci nocturn. En l’apartat dels que pateixen restriccions greus que afecten la bona marxa del negoci s’inclouran les agències de viatges i les empreses que organitzen esdeveniments.De moment aquesta és la llista gairebé definitiva, però no queda tancada del tot perquè una de les característiques de la Covid-19 és la seva capacitat per mutar i provocar nous rebrots que podrien exigir un nou esforç de les administracions.El Govern té la convicció que la resta d’empreses tenen un escenari més propici per encarar la temporada d’estiu amb certa normalitat i sense ajuts públics, especialment per la capacitat de l’executiu, que és limitada, i es vol que els negocis recuperin l’activitat a partir de l’1 de juliol.La figura de l’ERTO es prorrogarà amb aquesta fórmula selectiva i, tot i que en les converses s’havia parlat dels hotels, finalment s’ha cregut oportú que es quedin al marge, ja que els establiments d’alta muntanya no acostumen a obrir els estius i no tindria gaire lògica pagar uns ERTO a hotels que sempre estan tancats fora de la temporada d’hivern. El mateix tractament tindran els negocis lligats a l’esquí i aquells que fa un any podien estar oberts però van optar per abaixar les persianes.El Govern i els grups de la majoria volen transmetre el missatge que l’economia ha de despertar i que si s’han de decretar més tancaments forçats, les empreses afectades podran acollir-se a les ajudes públiques, tot i que es mira cap al futur amb més opti­misme.