El cos de banders va alliberar ahir al medi natural un gat mesquer, conegut com a geneta, que havia estat capturat dins d’un garatge. El vídeo, penjat a les xarxes socials dels banders, ensenya com l’animal torna a entrar en contacte amb la gespa i recorda el telèfon 148 per facilitar la comunicació amb els ciutadans.