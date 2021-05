El TC tomba dos recusos d'empara dels germans Cierco

Actualitzada 26/05/2021 a les 11:33

El Tribunal Constitucional ha desestimat dos recursos d’empara dels antics màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra, Ramon i Higini Cierco.

Les dues causes tenen relació amb l’acció social de responsabilitat presentada per BPA contra els antics membres del Consell d’administració de l’entitat per un import de 479 milions d’euros. En el primer dels casos els germans Cierco demanen la nul·litat d’actuacions fins a resoldre’s prèviament diverses causes pendents en l’àmbit administratiu i penal, arguments que l’Alt Tribunal desestima.

L’altra de les demandes té relació amb la demanda d’acció individual de responsabilitat presentada per la família Pallàs, antiga accionista de BPA contra Higini i Ramon Cierco Noguer per valor de 12,8 milions d’euros. Els antics màxims accionistes apel·len davant del TC que abans d’entrar a analitzar les reclamacions individuals dels accionistes cal resoldre la demanda d’acció social presentada per BPA. També en aquest cas els magistrats avalen que les dues causes se segueixin de manera independent.

Els dos autes de rebuig del TC als recursos d’empara dels germans Cierco han estat publicats al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra aquest dimecres.