El TC reconeix la vulneració de drets al sanitari que va fer una fel·lació

Actualitzada 26/05/2021 a les 10:41

El Tribunal Constitucional ha decidit estimar el recurs d'empara interposat al sanitari que va fer una fel·lació a un pacient acabat d'operar d'apendicitis a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell el 2015. El TC, ha fet públic al BOPA d'aquest dimecres, que en el procés en el Tribunal Superior va vulnerar els drets de l'acusat a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, així com el seu dret a un recurs efectiu. El TC ha valorat que en valorar-se el relat de la víctima, tot i que es van produir discrepàncies durant la instrucció de la causa, la Sala Penal va mantenir la mateixa tesi sense que el perjudicat pogués comparèixer. L'Alt Tribunal al·lega que el reexamen de la causa requeria la pràctica de la prova testifical de la suposada víctima.Igualment, considera que s'ha vulnerat la presumpció d'innocència, ja que el TC no va tenir en compte la incidència de la medicació postoperatòria i l'habitual del pacient, així com el trastorn de personalitat en les vivències de la realitat per part d'aquest, afegint que totes les proves sol·licitades per l'acusat van ser desestimades. En darrer terme, exposa que s'ha vulnerat el dret a obtenir una sentència fonamentada en Dret, ja que la Sala Penal va considerar que la víctima es trobava en una situació d'especial vulnerabilitat en el moment dels fets, però el recurrent no coneixia el trastorn de personalitat d'aquesta i no consta que les seves facultats anímiques es trobessin en estat de disminució intensa i apreciable.Davant dels fets exposats, s'aclareix que la incidència d'aquesta sentència no afecta la condemna que va establir el Tribunal de Corts, sinó que, en anul·lar-se la sentència de la Sala Penal, aquesta no és ferma, fins que la Sala d'apel·lació reexamini els fets establerts com a provats en primera instància. En aquest context, el TC ha decidit anul·lar la sentència del 29 de gener del 2021, dictada per la Sala Penal del Superior, estimar el recurs d'empara interposat per l'acusat i declarar que s'ha vulnerat el seu dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret.El Tribunal de Corts va condemnar l'home a sis anys de presó ferma el setembre de 2020, en considerar que la víctima es trobava en estat postoperatori i no era conscient del que succeïa al seu voltant. Contra aquesta decisió, l'acusat va interposar un recurs d'apel·lació i el gener del 2021, el Superior va dictar una sentència que reduïa a tres anys la pena de presó ferma, la inhabilitació per a l'exercici de l'ofici a 8 anys i la prohibició de contactar amb la víctima pel termini de 10 anys. Després d'aquesta sentència, l'auxiliar d'infermeria va interposar un recurs d'empara al Constitucional que l'Alt Tribunal va admetre a tràmit.