El Govern relaxa mesures per a bodes, batejos i comunions

Actualitzada 26/05/2021 a les 18:12

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ha anunciat aquest dimecres, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que l'executiu ha decidit relaxar les mesures relacionades amb els actes o esdeveniments socials com batejos, casaments o comunions. Actualment poden agrupar-se un màxim de 40 assistents a espais interiors, sense superar el 50% de l'aforament, i s'augmentarà aquesta xifra a 100 persones. Pel que fa a espais exteriors, el nombre màxim de públic és de 100 i es permet augmentar a 200 persones seguint un protocol específic que serà validat pel Ministeri de Salut, i comptarà amb mesures especials com un test ràpid d'antígens i la valoració del nivell de vacunació entre els assistents.Sobre la reobertura de l'oci nocturn i la relaxació de mesures dels bars, Benazet ha afirmat que "tot i que les dades són bones, no podem oblidar que el virus és entre nosaltres i encara hi ha una gran part de la població desprotegida a nivell de vacunació". En aquest sentit, el titular de Salut ha afirmat que a finals d'aquesta setmana o la següent mantindrà una reunió amb els representants de l'oci nocturn perquè de cara a l'estiu l'activitat sigui el més normal possible. "Trobarem la manera que aquesta activitat econòmica i d'esbarjo pugui ser efectiva durant aquest estiu, però no posarem una data concreta, ho farem en base els criteris necessaris per tenir el negoci obert, el nivell de població vacunada i la situació epidemiològica".