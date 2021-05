Diversand celebra les modificacions del Codi de família

Actualitzada 26/05/2021 a les 11:07

L’entitat Diversand, que defensa els drets de les persones transsexuals i transgènere, va celebrar que els partits polítics estiguin impulsant un canvi en el Codi de família per tal que de facilitar el canvi de nom al Registre civil. Així doncs, la seva presidenta, Rocio Soler, va dir que “hem vist la notícia i ens ha fet moltíssima il·lusió. És cert que és un tema que anem reivindicant, fins i tot abans de posar en marxa Diversand. El col·lectiu trans sempre ha dit que hi havia aquesta mancança”. Soler va recordar que “al final això és un dret que hauria d’estar garantit perquè ho diu el Tribunal Europeu de Drets Humans”.Tot i la bona notícia, des de Diversand van indicar que “encara queda molta feina per fer” i van posar exemples. Soler va parlar del dret dels infants i va manifestar que “en algun moment el dret de la infància hauria d’estar per sobre del que diuen els seus pares”, i va afegir que “ser un infant és una vulnerabilitat afegida, ell ha de demanar el consentiment als pares per a tot”.La presidenta de l’associació va indicar que “és un primer pas” però que calia “continuar treballant”. “La CASS no cobreix el canvi de gènere, l’únic que entra és l’hormonació, però al final tornem al mateix, hi ha un buit legal i per això és una molt bona notícia que els polítics siguin valents i es posicionin”.Una vegada més i com ja han fet fins ara, des de Diversand van brindar la mà als partits per treballar conjuntament, ja que “nosaltres aportarem la visió dels mateixos implicats perquè som aquells que coneixem la situació de les persones que ho viuen de primera mà”.