Cultura adjudica 51.205€ per la recuperació de la farga del Madriu

Actualitzada 26/05/2021 a les 11:12

El ministeri de Cultura ha fet públic al BOPA d'aquest dimecres, tres adjudicacions per un total de 51.205€ amb la voluntat de recuperar el jaciment de la farga del Madriu. Pel que fixen les adjudicacions, Cultura estableix un termini de tres anys per fer els treballs, que inclouen els treballs arqueològics, mostreig dels rebuigs, producció siderúrgica; els treballs de producció dels documents gràfics, científics i de difusió i d’excavacions paleosiderúrgiques de la farga d'Escaldes. Aquestes accions es duen a terme en el marc d'un conveni entre el Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Andorra i la Universitat de París-Saclay, laboratori Archéomatériaux et prévision de l’Altération, Iramat NIMBE, CNRS/CEA.