BancSabadell està valorat en més de 100 milions

Actualitzada 26/05/2021 a les 18:33

La venda del Banc Sabadell (BS) del 51% del capital de la seva filial andorrana (BSA) a MoraBanc podria suposar per al Sabadell uns ingressos superiors als 50 milions d'euros, mentre que la resta s'ho repartiran els accionistes que decideixin vendre fins arribar als 100 milions en què està valorada la filial. Així ho assegura Joan Llonch Andreu, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, ex conseller del BS i actualment conseller de BancSabadell d'Andorra, en declaracions al Diari de Sabadell "cal dir que no ha estat el BS qui ha volgut vendre; el desencadenant ha estat una oferta de MoraBanc, que vol seguir creixent a Andorra. Un mercat, d'altra banda, format per cinc entitats financeres que s'han de repartir un pastís petit i madur, que obliga a la concentració". En aquest context, Llonch assegura que l'oferta de MoraBanc "és bona", donat que l'entitat, amb una quota de mercat del 20%, només compta amb dues opcions "o comprar una altra entitat o acceptar una bona oferta". A més, afegeix "Adquirir una altra entitat suposaria un desemborsament molt gran, en un entorn de tipus baixos i marges reduïts, per no parlar dels efectes de la pandèmia. D'altra banda, el Banc Sabadell d'Andorra, a diferència dels nostres competidors, no pot sortir fora del Principat per finançar-se".Llonch també ha parlat de la nova estratègia de l'entitat catalana, després de no fer-se la fusió amb BBVA i a l'espera d'un nou pla estratègic "passa per caminar sol en el sector financer, cosa que ha estat ben rebuda pels mercats, i per concentrar l'activitat a Espanya". Amb aquesta operació, que segons Llonch "podria materialitzar-se al setembre", MoraBanc creixeria en rendibilitat, solvència i negoci domèstic.